Azione Tortona raccoglie giocattoli

TORTONA - Anche per questo Natale Azione Tortona ha deciso di organizzare la consueta raccolta giocattoli da donare ai bambini un po' meno fortunati: per poter portare i propri contributi la sede di via Pelizzari 6/a sarà aperta nel weekend sia sabato 19 che domenica 20 dalle 15 alle 18. I doni verranno poi distribuiti la vigilia di Natale al Piccolo Cottolengo di Tortona, al Centro Paolo VI di Casalnoceto e a diversi bambini del tortonese, le cui famiglie si trovano in difficoltà economica.