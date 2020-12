Le favole per il nipotino ora diventano un libro

POZZOLO FORMIGARO — Dopo aver contribuito per il secondo anno consecutivo ad abbellire il paese con le luminarie, contribuendo a sponsorizzare la bellissima slitta di Babbo Natale nella piazza del paese, il Lions Club di Pozzolo Formigaro presenta la strenna natalizia: un libro di favole per i più piccini.

Costretti dal lockdown della scorsa primavera a rinunciare a vedere il loro nipotino Enrico, il socio onorario del club, Gianluigi Bailo, e sua moglie Emmina Mandirola, hanno iniziato a scrivere alcune fiabe per poi inviargliene tramite lo smartphone. Alcune di queste fiabe sono state raccolte in questo volumetto magistralmente illustrato dall’artista novese Anna Gozzo.

Il libro - che si intitola “Da nonni a nonni” - è in vendita al costo di 10 euro e il ricavato sarà devoluto direttamente alla Clinica Neurologica dell’Università di Genova diretta dal professor Uccelli per finanziare la ricerca sulla sclerosi multipla. Il libro è in vendita a Pozzolo presso la “Bottega delle cose buone” di Teresa Saglietti in via Vittorio Veneto 47, a Novi Ligure presso la “Merceria Ferrando” in via Girardengo 55 e a San Giuliano Vecchio presso “Lorenzo Fiori” in piazza Cesare Battisti.