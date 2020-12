Sarà Paolo Secco il presidente dell'agenzia di sviluppo Aleramo

CASALE - Lunedì sera il consiglio comunale di Casale voterà una nuova bozza dello statuto della costituenda fondazione di partecipazione Aleramo, l'agenzia di sviluppo voluta dall'amministrazione Riboldi per promuovere e attrarre investimenti nel Casalese, supportando le aziende esistenti e preparando il terreno a nuovi insediamenti.

A indicare il nome del presidente del consiglio d'amministrazione sarà il Comune di Casale ma il suo nome, ufficiosamente, c'è già nonostante Aleramo non sia ancora partita: si tratta di Paolo Secco, manager e dallo scorso anno presidente di Energica.

Un passo indietro.

Pochi minuti fa durante l'evento (online) di conclusione di CasaleSì - Start up in Monferrato, il moderatore Efrem Bovo nell'introdurre i vari ospiti e relatori ha presentato Secco come presidente di Aleramo. Il diretto interessato (tra i più attivi nelle scorse settimane nell'iter che sta portando alla nascita effettiva dell'agenzia di sviluppo), una volta chiamato a un intervento, non ha assolutamente smentito la qualifica che, non sarà ufficiale ma, è evidente, è decisamente definibile "in pectore".