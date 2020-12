Videochiamate a Riboldi? Il sindaco risponde ai cittadini il venerdì pomeriggio

CASALE - Dopo l'app "ProntoSindaco" per interloquire con il Comune di Casale, da Palazzo San Giorgio arriva una nuova modalità per colloquiare direttamente con il primo cittadino Federico Riboldi in una sorta di videochiamata.

Un appuntamento fisso, tutti i venerdì dalle 14 alle 20. Basterà una "bussata virtuale" per poter parlare direttamente con il sindaco: «Dopo il lancio di ProntoSindaco – ha spiegato Riboldi – da domani il servizio si amplierà con un’importante novità: la possibilità di accedere al mio ufficio virtuale e dialogare direttamente con me, per esporre una problematica, proporre un’idea o un suggerimento. Ho sempre messo al centro il cittadino e continuerò a farlo! L’apertura di un ufficio virtuale va in questa direzione, garantendo inoltre un costante dialogo anche in un periodo in cui il distanziamento interpersonale è doveroso».

Sulla WebApp www.prontosindaco.com si troverà sempre in primo piano l’icona di una cornetta del telefono che sarà attiva tutti i venerdì dalle ore 14 alle ore 20. Cliccandoci sopra, si aprirà l’ufficio virtuale dove, dopo pochi semplici passaggi, sarà sufficiente bussare (cliccando sul pulsante “knock”) e attendere che il sindaco apra la comunicazione video. Nel caso fosse già occupato in altra conservazione, nessun problema: il cittadino sarà avvisato e potrà decidere se attendere il proprio turno o riprovare più tardi.

Per accedere sarà sufficiente avere uno smartphone o un pc con webcam e casse audio, mentre non è necessario scaricare alcun programma o app, ma solo accedere virtualmente all’ufficio.

«In questo primo periodo – ha sottolineato Federico Riboldi – sperimenteremo questo interessante servizio in vista di un eventuale ampliamento ad altri settori del Comune: purtroppo la pandemia ci sta portando a dover rivedere le modalità di erogazione dei servizi, quindi è fondamentale che un’Amministrazione cerchi tutte le soluzioni possibile per agevolare il cittadino, garantendo in contemporanea la salute pubblica».

Le istruzioni complete per accedere all’ufficio virtuale si trovano alla pagina.