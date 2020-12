I vincitori delle borse di studio messe in palio dal Balbo

CASALE - Oggi, venerdì 18 dicembre, nell'aula magna Casalegno del plesso Balbo-Palli sono state consegnate le borse di studio ai giovani più meritevoli dell'Istituto Balbo.

È stata una buona occasione per rendere omaggio a tutti gli insegnanti prematuramente scomparsi che hanno svolto un ruolo significativo per l'istituto. La scuola ha voluto ricordarli proiettando per tutta la durata della cerimonia fotografie e ricordi degli anni passati.