Aiutiamo una mamma a trovare la sua bici

TORTONA - Un furto ignobile: per le tempistiche - una settimana prima di natale - per la vittima - una mamma con i suoi due bambini di due e quattro anni - e per la refurtiva - una bicicletta con il carrellino. Ieri, 17 dicembre, nel tardo pomeriggio mentre i legittimi proprietari giocavano al parco 'Oasi' di via Emilia, una coppia di giovani ha approfittato di un momento di disattenzione della madre che spingeva i suoi bambini sulle altalene per rubare la bicicletta bianca e fucsia con il carrellino verde chiaro che era diventata molto popolare in zona negli ultimi anni.

In un post sui social diventato immediatamente virale la mamma in questione ha raccontato tutta la storia con dovizia di particolari dopo avere sporto regolare denuncia ai carabinieri e adesso lancia un appello per ritrovare la 'carrozza magica' dei suoi bimbi. E' stato un anno difficile, proviamo a regalarle e regalarci una fiaba di Natale a lieto fine come quelle di un tempo?