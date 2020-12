Da Confagricoltura Donna 1000 euro per Me.dea

ALESSANDRIA - Mille euro per i centri antiviolenza di Me.dea: è il risultato di una campagna di raccolta fondi promossa da Confagricoltura Donna e Confagricoltura Alessandria in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. "Nonostante il periodo difficile, siamo soddisfatte per il risultato - sottolinea Michela Marenco, presidente provinciale di Confagricoltura Donna - grazie all'adesione di associate, amiche e persone che hanno condiviso questa iniziativa".

Il sostegno di Confagricoltura Donna è ribadito dalla direttrice Cristina Bagnasco, " perché questa è una iniziativa per aiutare un’associazione che da anni è impegnata sul territorio per le donne in relazioni difficili, e per l’intera comunità, favorendo in questo modo un cambio di mentalità e una crescita sociale”.

Da Sarah Sclauzero, presidente di Me.dea, un ringraziamento a chi ha voluto replicare la bella iniziativa proposta già nel 2019. "Questa mobilitazione ha permesso di raccogliere risorse importanti, che saranno destinate alla nostra campagna 'Libere Tutte', lanciata poco più di un anno fa. L'obiettivo del crowfunding è il sostegno all'attività dei nostri due centri antiviolenza, ad Alessandria e Casale. La cifra donata da Confagricoltura Donna e Confagricoltura Alessandria, in particolare, permetterà - spiega Sclauzero - di assicurare un anno di aiuto a una donna vittima di violenza. Il grazie di tutte noi va all’associazione e alle sue incredibili donne per la sensibilità dimostrata. Proprio in un periodo come quello che stiamo vivendo è fondamentale mai abbassare la guardia sulla violenza domestica”.