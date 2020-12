Margaglio, il podio a un soffio

IGLS - Mai una atleta italiana è stata così vicina al podio in Coppa del Mondo di skeleton. Solo un paio di imperfezioni nella parte tecnica della manche non hanno permesso a Valentina Margaglio di realizzare il suo sogno.

Sarebbe stato un risultato storico, a Igls, una pista che l'azzurra di Pontestura conosce bene e che le piace. Per lei primo tempo di spinta in entrambe le manche, a metà gara piazza d'onore e per bupna parte della seconda 'frazione' è stata anche al comando. Peccato per le sbavature nel tratto finale, che le sono costate centesimi preziosi e l'hanno fatta scivolare al 6° posto.

"Devo imparare a gestire meglio alcune situazioni in gara - il commento della portacolori delle Fiamme Azzurre - . Continuo a spingere forte in partenza, ma poi tendo a irrigidirmi nella guida. Nella seconda manche avrei dovuto lasciare correre la slitta e, invece, ho corretto troppo la traiettoria".