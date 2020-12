Puppo: "Saturimetri? Un gesto per sostenere la sanità di prossimità"

ACQUI TERME - Slancio munifico verso la Sanità locale. Mercoledì scorso il Rotary Club di Acqui Terme ha donato 100 saturimetri al Distretto Asl di Acqui. «Volevamo dare una mano in questo momento così critico e per questo abbiamo chiesto al dottor Claudio Sasso, Direttore del Distretto termale Acqui–Ovada, di cosa avessero bisogno per i pazienti del nostro territorio – spiega Ivo Puppo, presidente dei rotariani – La scelta è caduta sui saturimetri che abbiamo provveduto a reperire attivando i nostri canali».

Gli strumenti saranno utilizzati per il monitoraggio del decorso clinico dei pazienti Covid positivi presi in carico dai medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale. «Ben vengano i centri di eccellenza, ma bisogna sostenere la medicina territoriale – continua l’intervistato – Con questi saturimetri sarà possibile seguire e curare i pazienti a casa e nelle Rsa, riducendo l’accesso agli ospedali».