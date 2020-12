Un cavalcavia per togliere i tir dal centro: i dubbi sul progetto

NOVI LIGURE — Costerà complessivamente circa 17 milioni di euro la “tangenzialina” che collegherà il casello autostradale di Novi Ligure con la strada 35 bis dei Giovi a Pozzolo Formigaro. Il progetto preliminare è stato illustrato alla commissione Lavori pubblici dal vicesindaco Diego Accili e dall’architetto del Comune Dario Grassi.

Il nuovo collegamento partirà dalla rotonda tra via Pietro Isola e strada Boscomarengo. Seguirà per un tratto l’attuale tracciato di strada Castelgazzo dietro l’Ilva ma, anziché infilarsi negli stretti sottopassaggi, salirà su un viadotto che supererà la linea ferroviaria per arrivare nei pressi dello stabilimento Italcementi. Qui sarà realizzata una rotatoria che, in futuro, servirà anche come accesso allo scalo merci di San Bovo.

L’ex sindaco Rocchino Muliere (Pd) ha evidenziato il ritardo nella presentazione del progetto: «L’opera fa parte del protocollo d’intesa firmato dalla mia amministrazione a inizio 2018. Rfi aveva preso l’impegno di consegnare il progetto a inizio 2019, mentre ora siamo a fine del 2020». I tempi per la realizzazione dell’opera saranno lunghi e ci vorranno ancora diversi mesi prima di arrivare anche solo alla gara d’appalto. Ci saranno poi da espropriare quasi 50 appezzamenti di terreno, con un centinaio di proprietari.

Muliere ha ricordato che l’opera sarà fondamentale per togliere il traffico pesante dal centro cittadino: grazie alla tangenzialina, infatti, sarà creato un collegamento diretto con la strada 35 bis dei Giovi e quindi con Alessandria e Tortona. «Bisognerà poi migliorare l’uscita sulla 35 bis a Pozzolo – ha ricordato Muliere – che ora è un incrocio in curva».

La nuova strada sarà lunga poco meno di 1,4 chilometri e sarà larga 10,5 metri. Il consigliere Francesco Bonvini (Solo Novi) ha espresso dubbi circa la pendenza del nuovo cavalcaferrovia, che sarà del 7 per cento: «I camion dell’Ilva non potranno percorrerlo trasportando due coils di acciaio». Per la Provincia la pendenza sarebbe però “tollerabile”.

Marco Bertoli e Lucia Zippo, capigruppo rispettivamente di Solo Novi e del Movimento 5 Stelle, hanno messo in rilievo il problema della manutenzione: chi pagherà? «La proprietà dell’opera sarà del Comune – ha risposto Accili – Ma cercheremo un accordo con la Provincia visto che l’opera è destinata a servire un territorio più ampio e non solo la nostra città». Una dichiarazione d’intenti che però non ha convinto i consiglieri di opposizione. Non si sa neanche quanto costerà la manutenzione: la cifra sarà indicata solo nel progetto esecutivo, l’ultimo step prima della costruzione.