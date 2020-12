Casale "capitale del freddo" prepara personale per il Qatar

CASALE - La città di Casale conferma nuovamente il suo ruolo centrale come "capitale del freddo" a livello internazionale. Mercoledì 16 dicembre sei membri della Marina Militare Italiana sono arrivati in città per sostenere l'esame di qualifica e certificazione del Patentino Italiano Frigoristi (PIF).

Si tratta di un passo decisivo nella formazione di un personale qualificato che verrà inserito in un progetto di collaborazione militare con il Qatar.

Il ruolo di Casale non è un caso: il Centro Studi Galileo - che ha sede in città - è stato invitato dalle Nazioni Unite a svolgere un compito fondamentale. Sarà dovere dell'organizzazione locale infatti potenziare in futuro la tecnologia del freddo in Qatar.