Morte violenta in Spalto Marengo? Vittima una giovane donna

ORE 15,35 - La vittima è Alessandra Provera, 38 anni. Nella foto, la scientifica dei Carabinieri durante i rilevamenti nell’appartamento all’interno del quale è stata trovata la donna senza vita.



ORE 15,17 - Alcuni residenti al secondo piano dello stabile affermano di non aver udito nulla di anomalo nelle ultime ore. Il tragico fatto sarebbe avvenuto al sesto piano.

FOTOGALLERY - Ai piedi del palazzo dove è stato rinvenuto il corpo



ORE 14,57 - Sul luogo del ritrovamento, in questo momento, ci sono il medico legale e il sostituto procuratore Eleonora Guerra per stabilire con certezza le cause della morte della 38enne.

ORE 14,45 - Una donna avrebbe trovato la sorella morta in casa, in un lago di sangue, in un’abitazione di Spalto Marengo 10, ad Alessandria. Gli accertamenti sono in corso. Sul luogo i Carabinieri.





Articolo in aggiornamento.