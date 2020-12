«Sul rinnovo della consulta comunale del volontariato evidenti irregolarità»

VALENZA - Il presidente della Consulta Comunale del Volontariato Federico Violo ha convocato per lunedì 21 dicembre le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'organismo, formalmente scadute ad aprile 2020 ma operanti in regime di prorogatio per la pandemia.

Sarà allestito un seggio nella Sala Consiliare di Palazzo Pellizzari dalle ore 15 alle ore 21.

Tutto bene? Mica tanto a sentire Giosuè Orlando, candidato per Aido alla carica di presidente, che segnala quelle che definisce irregolarità palesi: «Il mondo del volontariato esprime la sua forte preoccupazione per le evidenti irregolarità che si sono palesate nel corso delle operazioni di rinnovo, a Valenza, degli organi direttivi della Consulta cittadina del volontariato sociale. Si è osservato, da più parti, che non solo la data delle elezioni è stata comunicata con quattro giorni di anticipo, ma anche che la composizione dell’assemblea della consulta presenta aspetti di dubbia legittimità perché non conformi al regolamento vigente».

Accuse dure: «Fra gli elettori autorizzati, sia a candidarsi che a scegliere il nuovo direttivo, risultano persone nominate da associazioni esistenti solo di nome o inserite arbitrariamente in elenco. Inoltre, non viene data visibilità alle candidature, non si conosce un elenco ufficiale convalidato delle componenti dell’assemblea aventi diritto al voto, così come non si conoscono i componenti del seggio elettorale. Si nota, tra l’altro, che il seggio è previsto in orario di lavoro nel corso di lunedì, giornata lavorativa. Per tutte queste inquietanti ragioni molti volontari chiedono chiarimenti urgenti. Nella mattinata di ieri (venerdì) ho presentato la mia candidatura. Ad oggi non sono al corrente di alcun riscontro formale né informale a tale atto, né a me né all’assemblea. È questo il modo di gestire in maniera trasparente il volontariato e di compensare la generosa disponibilità da parte di un organismo comunale?».