Acqua troppo alta, chiuso il guado sull'Erro

MELAZZO - Risveglio con brutta sorpresa per i melazzesi. La pioggia della notte ha fatto innalzare il livello del torrente Erro oltre il limite utile all'attraversamento del guado. Il passaggio, oggi sommerso, pare abbia i giorni contati considerato che fervono i lavori per il posizionamento del nuovo ponte sulla Sp223, presumibilmente aperto per il prossimo gennaio. Gli abitanti di Melazzo non vedono l'ora...