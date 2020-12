Al tempo del Covid anche il parroco si organizza

ALICE BEL COLLE - Il Covid ha cambiato le nostre abitudini andando a toccare anche ambiti sensibili come il senso di religiosità. Quest'estate don Flaviano Timperi e la parrocchia di Alice Bel Colle avevano organizzato celebrazioni all'aperto, nella piazza del paese, per offrire conforto cristiano e distanziamento.

Oggi l'annuncio. «Cari Amici, quest'anno, purtroppo causa "covid", per indicazioni ricevute e per preservare la salute dei nostri cari anziani, non potrò passare per la visita ai malati come ogni anno ho fatto nel tempo di Natale - spiega il parroco - Chi volesse comunque fare la Santa Comunione mi contatti personalmente affinché possiamo accordarci e prendere tutte le precauzioni assolutamente necessarie, vista la particolare situazione».

Affidata alla comunità la segnalazione dei fedeli interessati. «Voglio assicurare a tutti i nostri anziani che ogni giorno sono presenti nel mio cuore e soprattutto nella mia preghiera» ha concluso