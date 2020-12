Assunta: streaming "internazionale" per il Concerto di Natale

OVADA - Andrà in onda in diretta streaming sulle frequenze dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest il concerto di Natale della Parrocchia Nostra Signora Assunta di Ovada. L'appuntamento è per martedì sera, 22 dicembre, a partire dalle ore 19.00. Nel corso della serata è prevista l'esibizione di Giulia Medicina (mezzosoprano), Lorenzo Medicina (basso) e Bruno Medicina (organo).

Tredici, in totale, i brani e le sinfonie - Adeste Fideles (duetto), Capriccio Pastorale, Silent Night (basso), Jesu meine freude, Quia fecit mihi magna (basso), Et Exultavit (mezzosoprano), Pastorale (organo solo), Caro mio ben (basso), Ave Maria (mezzosoprano), White Christmas (basso), Cantique de Noel (mezzosoprano), Adagio (organo solo), Tu scendi dalle stelle (duetto) - che saranno eseguite dagli artisti. L'evento gode del patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest in collaborazione con la rivista rumena Psychologies.