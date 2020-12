Diego, il guerriero di 20 mesi che è diventato un angelo

TORINO -

Diego si è portato via un sogno che i suoi genitori, Rosanna e Davide, hanno fatto di tutto per realizzare. Incontrare Ghali, il cantante la cui musica ha alleviato le pene di una battaglia tanto dura quanto ingiusta per un bambino di appena un anno e mezzo. Il demone che Diego si è trovato davanti si chiama leucemia: l'ha affrontato, quel demone, con grande coraggio. Una determinazione raccontata anche su un profilo Instagram attivato dai suoi genitori e che ha raccolto attorno al bimbo di Lu grande calore e affetto.

LEGGI QUI LA STORIA PUBBLICATA IL 17 DICEMBRE

xxx xxx

https://instagram.com/rosanna.diego2019?igshid=1qnoooq4beomo