"Scuola e trasporti: bene il Tavolo, ma le forze sociali siano coinvolte"

ALESSANDRIA - Filt e Flc Alessandria ritengono positivo "l'istituzione di un tavolo di coordinamento in Prefettura in vista della ripresa, dal 7 gennaio, del 75% delle attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado in presenza".

Il tavolo servirà - spiegano - "per realizzare il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli del trasporto pubblico, urbano ed extraurbano. Consideriamo però inaccettabile - aggiungono - che siano escluse le forze sociali indispensabili per contribuire a individuare le soluzioni più idonee per affrontare questa fase straordinaria. Noi riteniamo perciò, anche sulla base dell’esperienza maturata la scorsa estate, quando si “trascurò” di individuare un centro di coordinamento che garantisse la governance necessaria tra sistemi istituzionalmente indipendenti (sistema scolastico, sistema dei trasporti e sistema sanitario), che non si possa - e non si debba - lasciare solo ai tavoli di coordinamento provinciali la responsabilità dell’efficacia delle misure organizzative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di riapertura delle istituzioni scolastiche dopo le festività natalizie".

Secondo i sindacati dei trasporti, "solo a queste condizioni si possono garantire omogeneità di efficacia e successo nella riapertura delle scuole dal 7 gennaio su tutto il territorio nazionale, evitando il riproporsi modalità di riapertura differenziate regionalmente e di soppressione di servizi di trasporto che, oltre a determinare per i lavoratori dei trasporti l’esposizione al rischio aggressioni, metterebbero ancora una volta a rischio il principio di uguaglianza nell’esercizio del diritto costituzionale allo studio e del diritto alla mobilità delle persone".