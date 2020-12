Cartosio: vice sindaco e consigliera tra i 7 positivi

CARTOSIO - Bollettino del sindaco di Cartosio, Mario Morena: «In questa ultima settimana, a fronte della completa guarigione di chi si era contagiato in precedenza, dobbiamo purtroppo registrare nuovi casi di positività. Ad oggi sulla piattaforma regionale risultano 7 i residenti di Cartosio positivi al Covid, e ad essere colpito è anche il nostro gruppo di amministratori comunali, nelle persone della vice sindaco e di una consigliera. Sono tutti in isolamento domiciliare, sono sottoposti alle cure disposte dai sanitari e stanno discretamente bene. A loro va il nostro incoraggiamento e augurio di superare al più presto questa fase di decorso del contagio».

Rivolte ai cartosiani anche alcune raccomandazioni: «Come saprete oggi entrano in vigore le norme emanate dal Governo per questo periodo natalizio – spiega il primo cittadino - Per quanto riguarda gli spostamenti, da oggi a mercoledì 23 è vietato uscire dalla nostra Regione; nei giorni festivi e prefestivi (24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio) sarà vietato ogni spostamento anche all'interno del nostro Comune (sarà possibile muoversi solo per fare la spesa o per necessità), mentre nei giorni feriali (28-29-30 dicembre e 4 gennaio) saranno consentiti, per noi residenti in un piccolo comune, spostamenti in un raggio massimo di 30 km».