Doppio debutto: i Grigi su Sky, Caressa in C

ALESSANDRIA - Mercoledì sarà un doppio debutto: la prima volta dell'Alessandria su Sky Sport, che sta conquistando anche la terza serie nazionale, e la prima telecronaca di serie C di Fabio Caressa. Il volto di Sky Sport non ha mai negato di simpatizzare per i Grigi, anche per ragioni familiari, e il 29 novmbre 2017 il presidente Luca Di Masi lo aveva scelto per presentare la serata di inaugurazione del Moccagatta, insieme a Nicola Roggero.

Caressa è stato spesso allo stadio alessandrino, l'ultima volta per il preliminare di Europa League Torino - Debrecen, nel 2019. Mai, però, ha raccontato le partite dei Grigi: lo farà per l'impegno esterno al 'Voltini', contro la Pergolettese (ore 15), una della gare della 17a giornata che saranno su Sky Sport (253) con la formula pay - per - view. Confermata anche la diretta su Eleven Sports.

Per i Grigi domani rifinitura con alcuni dubbi per il tecnico: chi, tra Scognamillo e Macchioni, al posto di Prestia, squalificato? E quali interpreti a centrocampo, in attesa di un paio di innesti dal mercato?

Livorno penultimo

Cambia la classifica: la Disciplinare si è pronunciata sui deferimenti e, oggi, ha sanzionato il Livorno, per irregolarità amministrative e mancati pagamenti nei termini previsti, con una penalizzazione di 5 punti. I labronici scivolano così al penultimo posto, a quota 13, dietro solo la Lucchese, con 10.

Questa la nuova gradatuoria: Renate 35, Como 31, Carrarese 28, Alessandria, Lecco e Pro Vercelli 27, Juvenrus U23 25, Pontedera e Pro Sesto 24, Pro Patria 23, GRosseto 22, Albinoleffe 21, Pergolettese 19, Novara 18, OLbia, Pistoiese e Piacenza 15, Giana Erminio 14, Livorno 13, Lucchese 10.