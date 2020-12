Una 'Fuga di Sapori' per il Cisa

TORTONA - Il Cisa di Tortona intende ringraziare l’associazione Ises di Alessandria per aver donato nei giorni scorsi dieci pacchi natalizi che verranno consegnati ad altrettanti nuclei famigliari residenti all’interno del territorio consortile. I pacchi solidali scelti dall’associazione Ises fanno parte di un progetto sociale “Fuga di sapori” della cooperativa sociale “Idee in Fuga” che opera all’interno dell’Istituto Penitenziario “Cantiello e Gaeta” di Alessandria per creare lavoro per i detenuti, sostenere diverse realtà sociali del territorio e sviluppare idee a favore del terzo settore promuovendone la sostenibilità.

Fuga di Sapori è la prima Bottega Solidale in un carcere italiano che espone e vende produzioni di economia carceraria. I loro prodotti sono acquistabili anche online all’indirizzo www.fugadisapori.it

“Un grande progetto e una splendida iniziativa che rispecchia totalmente la mission del Consorzio Socio-Assistenziale. Ringrazio quindi il presidente dell’associazione Ises, Andrea Ferraris, per questo gradito gesto che assume ancora più importanza nel difficile periodo che stiamo vivendo” ha dichiarato Riccardo Parlati, presidente del consiglio di amministrazione del Cisa.