Consulta del volontariato: vince Violo, Orlando fa ricorso

VALENZA - Le elezioni della Consulta Comunale del Volontariato di Valenza di ieri pomeriggio hanno confermato alla presidenza l'uscente Federico Violo che, con 39 voti contro i 19 dell'ex consigliere comunale Giosuè Orlando, guiderà ancora l'organo di raccordo di tutto il mondo del volontariato cittadino.

La cosa, tuttavia, potrebbe non essere finita qui perchè lo sconfitto alle urne, dopo aver denunciato irregolarità nei giorni scorsi (gli interventi qui e qui), l'ultimo su un'esclusione che poi alla fine è stata scongiurata per una "variazione della norma, per la quale non occorre formalmente essere candidati per essere votati", ha dichiarato che manterrà quanto promesso: «Farò ricorso».

Troppi, per Orlando, i dubbi sulle modalità con le quali sono state indette e convocate queste elezioni, incluse le perplessità sulla legittimità della nomina dello stesso Violo...