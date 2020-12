Enel annuncia investimenti per il 2021

TORTONA - E' stato un incontro "affrontato con atteggiamento decisamente proattivo e sono soddisfatto degli investimenti che l’azienda si è impegnata ad effettuare nei prossimi mesi. Sono convinto che questo sia un passo importante verso una proficua collaborazione in futuro": queste le parole con cui il sindaco Federico Chiodi ha commentato la riunione in videoconferenza con i vertici di Enel E-distribuzione di giovedì scorso.

L’incontro, organizzato a seguito degli eventi atmosferici eccezionali della prima settimana di dicembre, è stato occasione di confronto tra la giunta e la società che gestisce la rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione per ragionare sulle soluzioni tecniche al fine di aumentare la resilienza della rete e mantenere livelli eccellenti di qualità del servizio. Gli interlocutori hanno confermato che l’attività di manutenzione programmata sulla rete prosegue e sono attualmente in corso anche interventi per sanare i danni registrati nel corso della nevicata. L’azienda ha in programma di investire ulteriori 500mila euro nei primi mesi del 2021, allo scopo di effettuare manutenzione straordinaria ed investimenti sulla struttura della rete; il Comune ha richiesto di potenziare i servizi di comunicazione con l’utenza attivando numeri di telefono dedicati alle segnalazioni.