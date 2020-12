Il progetto multimediale per l'Unesco che coinvolge i cittadini

ACQUI TERME - Uno spazio virtuale in cui raccogliere le memorie, le immagini e le tradizioni vitivinicole che raccontano le colline del Monferrato, delle Langhe e del Roero. Il progetto "Memorie e tradizioni delle vigne", al quale compartecipa anche il Comune di Acqui, nasce da un'iniziativa dell'associazione "per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato" al fine di elaborare un archivio multimediale delle tradizioni e delle pratiche vitivinicole nel sito Unesco. Una raccolta di video-interviste a viticultori e operatori nel settore del vino, filmati storici, fotografie e cartoline, canzoni tipiche tradizionali, ecc.

Chi lo vorrà, potrà contribuire al progetto inviando materiale riguardante: racconti, leggende e dialetti; musiche e canti popolari; danze popolari; feste e tradizioni legate al vino; calendario dei lavori in vigna; tecniche di coltivazione e lavorazioni in vigna; tecniche costruttive; tecniche di vinificazione; produzioni tipiche locali legate alla viticoltura. Il materiale dovrà essere inviato all'indirizzo mail progetti@paesaggivitivinicoliunesco.it. Per partecipare è necessaria la compilazione di una scheda per l'archiviazione e di una liberatoria (scaricabili a questo link sul sito del Comune di Acqui Terme).