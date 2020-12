L'albero dei poveri... rimandato a gennaio

ALESSANDRIA - "L'albero dei poveri" è rinviato a gennaio 2021 a causa dell'emergenza Covid che impedisce ad Angela Saravesi di allestirlo. Tramonta così, per ora, una consuetudine benefica promossa da una signora, residente a Spinetta, che è solita, il 24 dicembre, portare doni di ogni tipo (in particolare giocattoli, articoli di cancelleria, libri, scarpe, capi d'abbigliamento) accanto a un albero dei giardini antistanti la stazione ferroviaria di Alessandria. I sacchetti coi regali sono a disposizione di clochard e persone in difficoltà, che ormai sanno dell'opportunità offerta loro.

Rammaricata, Angela, oggi pomeriggio, ha fatto sapere che l'iniziativa è stata gioco forza sospesa: i regali resteranno nel suo salotto, "ma a gennaio, non appena possibile, andranno a destinazione".

Angela, nel 2007, rischiò la vita proprio ai giardini della stazione. Venne affrontata da uno straniero che, successivamente, si scagliò contro Vittorio Franzoi, un uomo senza fissa dimora intervenuto a difendere la spinettese. Ferito con cocci di bottiglia, Franzoi sarebbe morto poco dopo. Nel luogo del delitto c'è l'albero che, da allora, la Saravesi addobba coi doni, ogni vigilia di Natale. Stavolta non si può, ma l'appuntamento con la solidarietà è solo rimandato.