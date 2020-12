Piazza XX, con la rotonda meno traffico (ma meno parcheggi)

NOVI LIGURE — Tra le opere di permeabilità previste a Novi Ligure dal progetto del Terzo Valico ferroviario c’è anche il rifacimento di piazza XX Settembre e in particolare dell’incrocio tra via Raggio, via Verdi e corso Marenco, dove sorgerà una rotonda a forma di “fagiolo”. «La rotatoria dovrebbe contribuire a snellire il traffico in questo importante nodo viario cittadino», ha spiegato il vicesindaco Diego Accili durante l’ultima riunione della commissione Lavori pubblici.

Per ricavare lo spazio necessario alla costruzione della rotonda, però, sarà necessario “limare” uno degli angoli della piazza (quello dove ora sorge una cabina Enel a torretta).

Spariranno anche un po’ di parcheggi (circa il 20 per cento degli attuali), perché il tratto di strada tra la nuova rotonda e via Oneto diventerà a doppio senso e verrà creato un passaggio separato per Croce Rossa e vigili del fuoco. L’amministrazione comunale conta però di recuperare posti auto lungo il terrapieno della ferrovia, in corso Marenco. «Stiamo trattando con Rfi, ci hanno proposto una convenzione quinquennale ma noi la vorremmo più duratura – ha detto Accili – Abbiamo intenzione di trasformare l’area illuminandola meglio e rendendola “più visibile” dalla strada, per aumentare la sicurezza personale di chi parcheggerà lì».

In previsione c’è anche una breve pista ciclabile, sempre nel tratto tra la nuova rotonda e via Oneto.

Il sottopassaggio di via Verdi invece non sarà modificato, quindi i pedoni dovranno accontentarsi dei due angusti marciapiedi oggi presenti.