Buglio: "Abbiamo un capocannoniere. Aspettando la punta"

CASALE - "Abbiamo ritrovato la vittoria al Palli, che mancava da marzo, e anche un nuovo capocannoniere". Francesco Buglio finalmente tira un sospiro di sollievo: l'Imperia era avversario ostico, ma la fame di punti ha contribuito a fare la differenza. Grazie a Bettoni, al secondo gol consecutivo in tre giorni: con il Pont Donnaz non era stato sufficiente, oggi ha fatto la differenza e ha permesso di scavalcare due squadre, Borgosesia e Vado. "Un gol di scaltrezza - commenta l'allenatore - Bettoni è stato molto furbo, la barriera si stava ancora sistemando, ha battuto subito e li ha sorpresi. Dovevamo fare questo tipo di partita. E' la vittoria di ragazzi che nelle ultime gare mi avevano dato già segnali importanti e, finalmente, li hanno concretizzati. Tutti lo hanno fatto: Tarlev ha neutralizzato un piazzato dello specialista dell'Imperia, Sancinito: è un 2001, il nostro portiere, e sta crescendo molto". Franchini ha avuto un'altra occasione. "Ci sta provando, ha solo bisogno di sbloccarsi".

Attaccante in arrivo

Il successo inseguito da tempo, il secondo in questa stagione, sarà quello della svolta? "Me lo auguro, sicuramente dal 28, quando ricominceremo ad allenarci, saremo più carichi, con più fiducia e convinzione". Anche con un attaccante in più? "Le trattative sono ben avviate - conferma l'allenatore - il ds sta dialogando con due o tre profili. Certo, la vittoria di oggi servirà anche come arma di convinzione: noi abbiamo bisogno di uno che ci aiuti a conquistare la salvezza, che sia pronto a darci una grossa mano, cioè gol, per questo risultato". Ci sarà già il 28, alla ripresa? "Arriverà nelle feste: se poi sarà il 29, e non il 28, lo accoglierò lo stesso molto volentieri. Basta che arrivi". Prossimo impgno il 6 gennaio a Caronno: per il momento la data del recupero con il Derthona, che Hsl avrebbe voluto il 30 dicembre, non è stata ancora fissata.