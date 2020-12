Hsl Derthona e Casale cercano riscatto

CASALE MONFERRATO - Ripartire: questa la parola d'ordine in casa del Casale dopo lo stop con il Pont Donnaz di domenica scorsa che ha interrotto una 'miniserie' positiva di una vittoria e due pareggi. Per Buglio ampia scelta: la rosa è finalmente quasi al completo senza dover fare esperimenti fra squalifiche, infortuni e positività al coronavirus. Unici indisponibili Fabbri e Lanza. L'Imperia neopromossa è reduce da sei partite utili consecutive, l'ultima il pareggio esterno con la Folgore Caratese, ma non vince al 'Palli' da tredici anni: squalificato per tre turni De Bode, il resto della rosa dovrebbe essere a disposizione di mister Lupo.

Ancora più difficile il compito che attende l'Hsl Derthona che invece la serie di risultati utili l'ha vista interrompersi proprio domenica scorsa al 90' con il gol di Gasparri per il 2-1 del Legnano: le squalifiche di Concas - due giornate dopo le proteste all'arbitro proprio per la rete del successo dei lombardi - e Manasiev - raggiunto il limite di ammonizioni dopo la diffida - si aggiungono all'indisponibilità di Draghetti e costringono Pellegrini a ridisegnare parte della squadra. Probabile la coppia Spoto - Varela in attacco e l'inserimento di Maione in mediana, ma contro il 3-5-2 dei ragazzi di Soda che dopo un inizio difficile si stanno risollevando servirà una superprestazione.

Entrambe le partite cominceranno alle 14.30 e saranno disponibili in streaming sui rispettivi profili Facebook delle due società.