La risposta di Babbo Natale ai bimbi alessandrini

ALESSANDRIA - In questo 2020 segnato dalla pandemia globale, Poste Italiane ha deciso di rinnovare l’appuntamento con la tradizione e raccogliere speranze e desideri dei bambini.

Si tratta del consueto appuntamento natalizio de “La Posta di Babbo Natale” che prevede, da parte di Poste Italiane, l’invio di una risposta a tutti coloro, piccoli e grandi, che hanno inviato una missiva natalizia a Babbo Natale, imbucandola nelle cassette lungo le strade della provincia o inviandola tramite i 214 uffici postali alessandrini.

In provincia di Alessandria ha aderito all’iniziativa anche l’Istituto Comprensivo di Spinetta Marengo, dove oltre 280 alunni di sette prime classi e sette seconde hanno assemblato in grandi cartelloni, grazie al supporto delle insegnanti, le letterine con le loro richieste, sogni, desideri e speranze. Per ognuno dei piccoli autori è arrivata la risposta di Babbo Natale.

Molte le frasi e i pensieri dedicati all’emergenza sanitaria: “Caro Babbo Natale come stai, il virus è arrivato anche da te?” oppure “Quest’anno il regalo più grande saranno la compagnia e l’amore delle persone che amiamo”.

Navigando fra le pagine del sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it sarà possibile scaricare i disegni da colorare e stampare la lettera di risposta di Babbo Natale.

È stata anche attivata l’App “Zen e Zero” (disponibile su Google Play e Apple Store) con il cooking game più divertente delle feste. Per ciascun partecipante, la missione sarà quella di scoprire se il sapore del Natale è lo stesso in tutto il mondo, grazie ai due chef di Babbo Natale, Zen e Zero, che aiuteranno i bambini durante il gioco. Il progetto, che ha come sempre una finalità educativa e sostenibile, quest’anno ha lo scopo di sensibilizzare grandi e piccoli sul tema della corretta alimentazione. Per questo Poste Italiane ha deciso di sostenere Unicef e tramite il link presente sia sul sito che sull’App sarà possibile donare una piccola somma per garantire latte e alimenti terapeutici ai bambini che ne hanno bisogno.