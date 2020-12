Natale: gli orari delle messe a Ovada e nei paesi

OVADA - Con l’emergenza sanitaria in corso, anche nell’Ovadese le celebrazioni di un Natale diverso, ma non per questo meno sentito, saranno anticipate di qualche ora. «Ci stiamo organizzando – precisa il parroco di Ovada Don Maurizio Benzi – cercando anche collaborazioni di altri sacerdoti per conservare le Sante Messe alle ore 20.30 in Parrocchia, al San Paolo, a Costa, al Gnocchetto, San Lorenzo e dalle Monache Passioniste». Anche i Padri Scolopi hanno confermato il medesimo orario, mentre la tradizionale messa delle 18 in ospedale si sposta in Parrocchia (alle 17.30).

Prosegue, invece, la novena di Natale, in programma nei giorni feriali in Parrocchia (alle ore 8.30 con la Santa Messa e alle 17 con la Benedizione Eucaristica) e al San Paolo (ore 16.30 e 17). Orario festivo il giorno di Natale, mentre a Santo Stefano l’appuntamento è al San Paolo, alle 9 e alle 20.30. «Gli altri appuntamenti – conclude Don Benzi – sono la messa di ringraziamento il 31 dicembre in Parrocchia alle 17.30 e al San Paolo alle 20.30, il primo gennaio 2021 con le celebrazioni della Pace e il 6 gennaio con la Messa dei Popoli alle ore 11 in Parrocchia».

Già fissate le messe della Notte nei paesi che rientrano nella Diocesi di Acqui Terme: alle 15.45 a Trisobbio, alle 17.30 a Molare, alle 18 a Montaldo Bormida, alle 18.30 a Belforte e Bandita di Cassinelle, alle 20 a Casaleggio e Madonna della Villa; alle 20.30 a Lerma, Tagliolo, Cremolino, Cassinelle e Rocca Grimalda; alle 21 a Mornese e Carpeneto. Nessuna celebrazione è fissata al Santuario delle Rocche di Molare.