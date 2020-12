Sylla punisce un buon Hsl Derthona

GOZZANO – Le assenze condizionano le scelte di Luca Pellegrini nell’ultima trasferta prima della pausa natalizia, derby con il Casale permettendo: Manasiev e Concas sono squalificati, Varela e Draghetti infortunati e così il tecnico dei tortonesi opta per un 3-5-2 speculare al modulo degli avversari affidandosi al dinamismo dei giovani a centrocampo dove il più esperto è il ‘99 Cirio. La prima occasione vera è per l’Hsl: all’8’ un suggerimento di Spoto per Palazzo che si incunea in area e viene toccato da Pavan fa richiedere a gran voce un calcio di rigore agli ospiti ma l’arbitro fa segno che si può proseguire. Il Gozzano si fa vedere con un tiro di Vono fra le braccia di Teti, poi al 20’ da una punizione dalla sinistra di Cirio il colpo di testa di Emiliano è salvato sulla linea da Kayode; sugli sviluppi Tordini appoggia a Lipani ma il tiro debole e deviato è parato da Vagge. Il portiere di casa è ancora protagonista subito dopo: Lipani ruba palla, appoggia a Kanteh che serve Palazzo anticipato da Vagge. Il Gozzano risponde con una punizione dai venti metri conquistata da Allegretti che si fa fermare fallosamente da Emiliano proprio al limite: batte Pavan con un rasoterra sul secondo palo che oltrepassa la barriera ma si perde sul fondo. Al 26’ c’è un diagonale di Vono dalla destra su cui Allegretti sfiora ma Teti in estensione riesce a mettere in angolo.

La ripresa si apre con una girata al volo di Pavan su angolo dalla destra che sorvola di parecchio la porta di Teti, poi all’8’ Vono si procura una punizione dalla sinistra di esperienza su Nsingi ma dopo una serie di mischie la difesa del Derthona riesce a liberare. Appena dopo il quarto d’ora mezzo miracolo di Teti che riesce a chiudere la porta ad Allegretti che era arrivato solo davanti a lui sulla sinistra dopo avere resistito alle cariche di Lipani e Magnè; sull’altro fronte gran numero di Gualtieri che protegge la palla sulla destra e crossa rasoterra sul secondo palo tagliando tutta l’area piccola dove solo un intervento di Bianconi evita il tap-in di Palazzo. Il punteggio si sblocca però al 22’: Kanteh perde la palla che arriva sulla sinistra a Piraccini che crossa rasoterra sul secondo pala trovando Sylla pronto al tap-in dell’1-0. Il Derthona non ci sta e cerca il pari sull’asse Palazzo-Spoto guadagnando due calci d’angolo senza sfruttarli; Cella deve spendere un giallo per fermare Palazzo lanciato a rete, ma la punizione successiva battuta da Cirio finisce tra le braccia di Vagge. Al 36’ uno scambio Sylla-Allegretti finisce per liberare sulla destra Kayode che tira ma trova Teti sulla sua strada che si oppone con i pugni prima che ancora Sylla cerchi il pallonetto ma metta sul fondo la palla che avrebbe potuto uccidere il match. Nel finale i bianconeri collezionano angoli e chiedono un rigore per fallo su Emiliano trovando nuovamente l’arbitro di parere differente: Pellegrini si gioca la carta Maione per Tordini negli ultimi minuti passando alla difesa a quattro ma nei minuti di recupero va due volte più vicino al raddoppio il Gozzano piuttosto che il Derthona al pareggio, che peraltro non avrebbe demeritato.

GOZZANO – HSL DERTHONA 1-0

MARCATORI: st 22’ Sylla

GOZZANO (3-5-2): Vagge; Bianconi, Cella, Pavan; Kayode, Rao, Gemelli, Piraccini, Vono (43’ st Di Giovanni); Allegretti (43’ st Mastaj), Sylla. A disp. Cincilla, Gioria, Modesti, Rampin, De Pace, Olivato, Sangiorgio. All. Soda

HSL DERTHONA (3-5-2): Teti; Magnè, Emiliano, Tordini (40’ st Maione); Gualtieri, Nsingi, Lipani, Kanteh (24’ st David), Cirio; Spoto, Palazzo. A disp. Rosti, Maggi, Negri, Corbier, Casagrande, Roncati, Cecon. All. Pellegrini

ARBITRO: Peletti di Crema

NOTE Ammoniti Cella, Gemelli, Vono, Sylla, Kayode; Gualtieri, David. Calci d’angolo 7-4 per l’Hsl Derthona. Recupero pt 0’; st 5’.