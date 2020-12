Un arcobaleno per l'ospedale di Tortona

TORTONA - Un regalo semplice ma incisivo: gli alunni delle classi quinte A, B e C della scuola primaria di corso Romita a Tortona hanno pensato di dedicare agli operatori sanitari dell'ospedale locale un disegno di un arcobaleno che incornicia una scritta 'Grazie' con le loro firme e alcuni pensieri natalizi, raccolti in libretti dalle insegnanti e consegnati in questi giorni che portano al Natale ai medici e agli infermieri del "Santi Antonio e Margherita".

Un modo per augurare buon Natale e dare forza a chi, ormai da un anno, lotta contro il coronavirus: con questi auguri speciali i bambini hanno espresso tutta la loro gratitudine per il lavoro svolto dal personale sanitario in questi mesi difficili e il desiderio di vedere un 2021 finalmente libero dalla pandemia.