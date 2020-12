Un ponte di solidarietà tra Casale e Brasile per ripartire dopo il fiume di fango

CASALE - La cittadina brasiliana di Presidente Getuilio, situata nello stato di Santa Caterina, nella notte dello scorso 17 dicembre è stata colpita da un violentissimo fortunale al quale ha fatto seguito un'inondazione che ha causato morti e dispersi.

Sabato nella regione è intervenuto anche l’esercito brasiliano per supportare la popolazione colpita, aiutando a ripulire e a cercare le persone che risultano ancora disperse. Tante aziende si sono mosse per donazioni di kit di prima necessità quali vestiti e razioni di cibo.

Un autentico fiume di fango e detriti ha spazzato via parte della cittadina

Tra i coinvolti, fortunatamente senza rimanere feriti ma perdendo tutto, non solo la casa ma anche tutti gli effetti personali (dai vestiti ai mobili fino agli elettrodomestici e all'auto, distrutta e ritrovata a centinaia di metri dall'abitazione) ci sono anche Giancarlos Morais, la sua compagna Viviane, e i loro due bimbi Victor e Felipe.

Per aiutarli a ripartire, nell'immediatezza del dramma, si è attivato anche il territorio del Casalese. Già, perchè il monferrino Alberto Bonelli, dal 2018 è sposato con Camila, la sorella di Giancarlos. I due, che si sono conosciuti in Scozia dove Alberto ha lavorato per due anni e che vivono a Casale, hanno voluto promuovere un crowdfunding che, in pochissimi giorni, ha già raccolto parecchie offerte.

Alberto con Camila, Giancarlos, Viviane e piccoli Victor e Felipe

«Quello che è successo là è molto simile a quello che è successo da noi (dice Alberto che, da Casalese, non può non pensare alle alluvioni che hanno colpito il nostro territorio)».

«Ora mio fratello, la sua compagna e i bambini sono da mia nonna che abita in una zona della città meno colpita. Della casa hanno salvato solamente il frigo. Sono dei privilegiati a stare bene ma con questa raccolta vogliamo aiutarli a ripartire» prosegue Camila. Quanto raccolto servirà per l'acquisto di beni primari, indumenti, elettrodomestici, mobili, tante, tantissime cose fondamentali che hanno perso.

Le offerte stanno arrivando da ogni parte del mondo (Italia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti) ma sono soprattutto i casalesi a partecipare con generosità.

A pochi giorni dal Natale, aiutare una famiglia di giovani a riprendersi dopo una catastrofe simile può essere veramente uno dei modi migliori per investire qualche euro.

Per partecipare al link ci sono tutte le informazioni.