Vaccino anti Covid, il 27 si comincia

ALESSANDRIA - Anche ad Alessandria le vaccinazioni anti Covid cominceranno domenica 27, un giorno prima, dunque, rispetto a quanto annunciato dall'Azienda ospedaliera dove verranno somministrati i primi vaccini, destinati al personale. La fase iniziale della campagna riguarderà infatti medici, infermieri, oss e lavoratori del comparto Sanità, oltre a personale e ospiti delle Rsa; successivamente si procederà il mondo della scuola e le forze dell'ordine.

Intanto, dall'Azienda ospedaliera fanno sapere che c'è un altro nuovo primario, dopo quello di Ostetricia e Ginecologia. E' il dottor Marco Gallo che andrà a dirigere la struttura di Endocrinologia e Malattie Metaboliche. Il dottor Gallo, classe 1967, è stato in forza alla Città della Salute e della Scienza di Torino-Molinette fino allo scorso ottobre, nonché consulente per l’Irccs di Candiolo, come esperto nei tumori endocrini e nella gestione delle complicanze metaboliche dei tumori.

Laureato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino con specializzazione in Endocrinologia, ha iniziato la carriera lavorativa all’Unità operativa di Endocrinologia a Reggio Emilia, l’ha proseguita come diabetologo a Chivasso ed è stato per molti anni alle Molinette come responsabile del servizio divisionale di ecografia tiroidea e paratiroidea, nonché consulente per le neoplasie della tiroide a Candiolo.

A dargli il benvenuto, il direttore generale Giacomo Centini, certo che "la sua competenza consentirà di qualificare ulteriormente l’attività dell’Endocrinologia e potenziare il legame con tutte le strutture e la Medicina Nucleare per le patologie endocrinologiche oncologiche, riducendo la mobilità verso altre strutture”.