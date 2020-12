Consulta Sport, Roberto Gemme presidente

NOVI LIGURE - Roberto Gemme è il nuovo presidente della Consulta comunale allo sport di Novi Ligure. È stato nominato nel corso della riunione di giunta svolta oggi pomeriggio, i cui componenti hanno scelto in base ai tre nomi indicati dalle società cittadine. Gli altri due segnalati sono Monica Canepa e Stefano Gabriele, componenti del Comitato di presidenza completato da Alessandro Moscatello (che rappresenta lo sport paraolimpico), Adriano Reale (presidente uscente), Davide Olivieri, Emanuele Borsoi e Stefano Berrino.

Il neo presidente Roberto Gemme è un noto esponente della Forza e Virtù, società di ginnastica nella quale attualmente ricopre l’incarico di responsabile della sezione femminile, che divide con Eleonora Gabrielli. Nell’ambito della Federazione italiana di ginnastica, si occupa di campus estivi ed è un formatore delle attività degli allenatori.

La nomina del presidente della Consulta comunale allo sport è avvenuta con il nuovo metodo voluto dall’amministrazione in carica. Dopo mesi di rapporti alquanto conflittuali tra le due parti, la nomina è da interpretare come una ripresa del dialogo costruttivo, ovviamente senza nulla togliere al lavoro svolto dal presidente uscente Adriano Reale, che ha scelto autonomamente di lasciare il vertice della Consulta ma ha accetto di restare a far parte del comitato di presidenza.

Per Roberto Gemme, il primo impegno nel nuovo ruolo "sarà quello di capire in che situazione sono le società sportive dopo la lunga inattività imposta dal lockdown - spiega - e, con l’indispensabile aiuto dell’amministrazione comunale, cercare di salvare una parte importante della società civile della Città dei Campionissimi: lo sport".