"Doniamo un Natale", raccolti più di mille euro per le famiglie in difficoltà

ACQUI TERME - «Non posso che dirmi molto soddisfatto, perché il valore dei buoni raggiunto è decisamente più alto di quanto mi sarei aspettato», così Daniel Incandela commenta il risultato ottenuto dalla sua iniziativa lanciata alcune settimane fa via social. "Doniamo un Natale", la raccolta "dal basso" ideata dal 34enne di Melazzo volontario della Croce Rossa di Acqui, ha superato infatti quota 1000 euro.

Il progetto al quale hanno aderito oltre una ventina di commercianti acquesi si è concretizzato nella raccolta di donazioni in denaro offerte dai clienti dei vari esercizi commerciali tramutate poi in buoni regalo destinati alle famiglie in difficoltà economiche. «Oggi, giorno della vigilia, parte la distribuzione, un po' in ritardo rispetto al previsto ma poco importa visto il risultato ottenuto. Per cominciare, insieme alla responsabile della tutela minori degli assistenti sociali di Acqui e a un volontario della Croce Rossa, mi occuperò della consegna dei buoni in prima persona. Nei prossimi giorni, invece, tutto sarà distribuito dai colleghi volontari della Croce Rossa di Acqui». La somma totale raccolta dai negozianti che si sono prestati all'iniziativa, come detto, ha superato i 1000 euro, «ma abbiamo avuto anche donazioni materiali da parte dei negozianti stessi: ad esempio un parrucchiere ha donato delle lozioni, la parafarmacia 10 kit di cura della persona».

Insomma, partita quasi per scommessa, l'iniziativa di Daniel Incandela una volta di più ha dimostrato che quando si mette in moto la macchina della solidarietà all'ombra della Bollente sono in tanti a rispondere presente. «Come promotore della raccolta voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, l'Asca, e i ragazzi dei vari nuclei di assistenza sociale, perché con il loro contributo hanno reso più sereno il Natale di molte persone».