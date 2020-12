Sportleale, il pareggio sfuma nel finale

VICENZA - Sportleale alla pari con una corazzata come Vicenza, nell'ultimo atto del 2020, il recupero dell'incontro rinviato dieci giorni prima. I 'falchi' di Monleale avrebbero meritato di muovere la classifica, hanno sfiorato il successo contro i 'Diavoli', senza i due americani, ma pur sempre una delle squadre più forti della massima serie. Il finale, 8-5, è severo per gli ospiti, che a 3' dalla sirena di fine match erano ancora sul 5-5: gli arbitri hanno annullato il gol del possibile 6-5 e poi, complici alcuni errori di tattica, in fase difensiva,gli range sono andati sotto altre tre volte, di cui due a porta vuota.

Al riposo 3-1 per i padroni di casa, il momentano 1-1 è di Faravelli, che segna anche all'inizio del secondo tempo e poi Marco Oddone firma il 3-3 su assist del giovane Crisci. Reazione vicentina, per il 5-3, ma Monleale non ci sta e risponde con Pagani e, ancora, Oddone, quando mancano 180 scondi alla fine. Poi il 'no gol' molto dubbio, mentre è valido il 6-5 dei veneti. A quel punto Alessandro Tarantola rinuncia al portire Peruzzi per avere più uomini davanti, ma incassa due reti dalla distanza per l'8-5. Tutti in evidenza, i giovani Alutto, Lusignani, Gambin, Pagani, Remotti, Riccardo Oddone, Cortenova e Crisci, oltre ai più esperti.

Un po' (anzi, tanto) di rammarico, ma anche la voglia di ripartire, il 9 gennaio, con Padova, pronti a scacciare i 'fantasmi'.