“CasaleSì Start up in Monferrato”: l'atto conclusivo si è svolto online

CASALE - Si è concluso giovedì 17 dicembre con un incontro virtuale il progetto “CasaleSì Start up in Monferrato”, promosso dall’agenzia formativa For.Al e dall’associazione Job Academy.

A intervenire si sono susseguiti il docente universitario Angelo Miglietta, Alessandro Ubertis (fondatore Carmi & Ubertis), il presidente di Energica e della Fondazione Aleramo Paolo Secco, il Presidente del Consiglio Comunale di Casale Fiorenzo Pivetta e Piero Gulminetti di Confartigianato.

A seguire hanno presentato il loro progetto i cinque giovani aspiranti imprenditori che hanno seguito gli incontri formativi: Jacopo Fasciolo con “E-Glamp", un nuovo servizio che permette di spostarsi con e-bikes in autonomia; Ambra Pegorari con “Le Peg”, piattaforma digitale per il noleggio di abiti di lusso; Luisa Buzzi e Tomasz Krężel con “Gabannon, Eco-Camping del Monferrato”, la proposta di un campeggio eco-sostenibile nel quartiere del Ronzone a Casale; Mariateresa Ubertis con “Adagio con brio”, piattaforma utenti in cerca esperienze no stress in paradisi ad un'ora dalle grandi città; Michael Primo con “Neon Click”, un Hyper Casual Game per piattaforme web e mobili.