Il Comune si prepara per 'big snow'

VOLPEDO - Il Comune si prepara a 'big snow': considerate le previsioni meteorologiche che danno elevata probabilità di nevicate a partire da domani, è stata emanata un'ordinanza, consultabile all'albo pretorio, che modifica la viabilità per tre giorni. Per garantire il corretto svolgimento del servizio spartineve è infatti interdetta la sosta ai veicoli nelle vie del centro abitato in cui, a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata, il servizio potrebbe essere difficoltoso o addirittura interrotto. Pertanto è fatto divieto di sosta nelle ventiquattr'ore a tutti i veicoli nel Comune di Volpedo per tutto il periodo previsto per le nevicate, circa tre giorni, nelle seguenti vie:

-via Deantoni

-via Garibaldi (tra intersezione via Mazzini e intersezione Piazza Perino)

-via Pontecastello

-via Torraglio

-via della Chiesa

-via Abbiati

-via Depretis

-via Cavour tra i civici 33 e 51

-via San Bartolomeo

-piazzetta Emigranti.

Si precisa che il servizio sgombero neve verrà effettuato partendo dalle aree collinari e strade principali, proseguendo poi con le strade minori e il centro storico. Per quanto possibile, l'amministrazione comunale chiede inoltre a chi dispone di garage o di cortile di lasciare libera la sede stradale e ricorda l’obbligo solidale di provvedere ognuno allo sgombero della neve dal marciapiede di pertinenza del proprio fabbricato.