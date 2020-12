Continua il concorso fotografico di Natale

CASTELNUOVO SCRIVIA - Continua sulla pagina Facebook 'Sei di Castelnuovo Scrivia se.....' il concorso fotografico aperto a tutti: la nevicata di questa mattina ha permesso di realizzare scatti particolarmente suggestivi, soprattutto considerando che era ormai molto tempo che una coltre bianca di questa entità imbiancava il tortonese. Come nello scatto in apertura diffuso dal sindaco Gianni Tagliani e realizzato da Luigi Bloise, tutti possono pubblicare la propria foto con l'hashtag #castelnuovo_casatua, oppure su Instagram con lo stesso hashtag o ancora sulla pagina Castelnuovo_casatua: le migliori verranno premiate con un regalo.

Per i ritardatari, poi, è ancora possibile partecipare all'iniziativa 'Addobbate il grande albero': basta preparare un addobbo per rendere unico e speciale l'albero in piazza ritratto nella foto qui sopra; quest’anno i rami sono bassi e sono pronti ad accogliere le decorazione dei bambini e di chiunque vorrà partecipare.