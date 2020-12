Da oggi l'Italia è 'Zona Arancione'

TORTONA - Da oggi, lunedì 28 dicembre, fino a mercoledì 30 e poi ancora per un giorno il 4 gennaio 2021, tutta l'Italia passerà dalla 'zona rossa' a quella 'arancione': nel dettaglio, cosa cambia per i cittadini?

Innanzitutto maggiori libertà: ci si potrà muovere liberamente all’interno del Comune tra le 5 e le 22, e si potrà uscire dal proprio comune, rimanendo all'interno della propria regione, oltre che per motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza, per altri due ordini di ragioni: quelle che consentono di andare al massimo in due persone una sola volta al giorno a trovare un parente o un amico oppure è permesso spostarsi dal proprio comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti, percorrendo una distanza "non superiore a trenta chilometri dai relativi comuni" ed eventualmente anche sconfinando in un'altra regione, ma resta vietato recarsi nel capoluogo di provincia.

Si potrà tornare a fare shopping nei negozi, che rimarranno aperti fino alle 21, mentre restano chiusi bar e ristoranti che però possono fare cibo da asporto fino alle 22 e consegne a domicilio.

Sarà quindi possibile andare a trovare i genitori, o gli amici? Sì, ma bisognerà ricordarsi di seguire le regole esposte prima: non ci si può andare se la casa dei genitori è fuori dalla regione; le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi; ci si può muovere verso una sola casa al giorno e rispettando gli orari del coprifuoco. Il rientro nell'abitazione dove si ha residenza o domicilio è sempre consentito.