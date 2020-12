L'eurodeputata Beghin a Palazzo Levi per sostenere l'Emporio Solidale

ACQUI TERME - Visita d'eccezione per la comunità di Acqui Terme. «Grazie ai fondi messi a disposizione dal Parlamento Europeo a sostegno della solidarietà alimentare, domani, martedì 29, l’europarlamentare Tiziana Beghin sarà presente presso l’Ufficio Economato in piazza Maggiorino Ferraris 5 per consegnare un carico alimentare da destinare all’Emporio solidale» informano da Palazzo Levi.

L’incontro si svolgerà alle ore 16.45. «L’Onorevole Beghin ha deciso di portare avanti questa iniziativa per poter contribuire alla rete di sostegno delle famiglie in difficoltà economiche – continuano dal Comune - Esselunga, sposando la causa, ha confermato la propria attenzione alla situazione d’emergenza in corso, dando il proprio contributo attraverso prezzi agevolati e donando il confezionamento e la consegna dei prodotti».