Amv Spa: i consigli per prevenire il congelamento del contatore

VALENZA - In virtù del forte calo delle temperature Amv Spa invita gli utenti a proteggere dal gelo il proprio contatore dell'acqua per evitare il rischio di rotture o interruzioni all'erogazione dell'acqua, in particolare nelle zone più esterne e collinari.

Ricorda Amv Spa che è l'utente il responsabile della custodia e del mantenimento del contatore assegnato.

In merito, ecco alcuni consigli:

Se i contatori sono in edifici disabitati, è necessario chiudere il rubinetto a monte del misuratore e svuotare l'impianto.

Negli altri casi basta verificare che i vani di alloggiamento del contatore siano ben chiusi

Se i contatori sono in luoghi molto esposti si consiglia di fasciare l'impianto con isolanti come polistirolo o poliuretano espanso

Se al controllo il contatore risulta congelato ma non ancora rotto è necessario avvolgerlo con una vecchia coperta o stracci aspettando con pazienza che scongeli, oppure usare con prudenza un phon. Si sconsiglia invece di manovrare le valvole o usare fiamme libere o fonti intense di calore

Si consiglia infine di lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d'acqua nei giorni più freddi. Basta una modica quantità.

Se il contatore risulta rotto o per segnalare emergenza è necessario contattare il numero verde attivo 24 ore su 24: 800533315.