E i pendolari ringraziano l'edicolante che toglie la neve

NOVI LIGURE — «Andate tutti a comprare il giornale da Cristina Noè, l’edicolante di viale Saffi: ha ripulito per noi le scale di accesso alla stazione ferroviaria». Il tam tam sulla chat dei pendolari di Novi Ligure è scattato ieri al mattino presto, quando i primi viaggiatori hanno visto la donna con la pala togliere la neve dai gradini. Lei ci scherza su («L’ho fatto per tenermi in forma») ma è la prima volta che la scalinata che da viale Saffi porta alla piazza della stazione è ben pulita dopo una nevicata.

