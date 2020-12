Iniziato il cantiere in via Solferino. Oddone: "In neanche tre mesi risolto il problema"

VALENZA - Sono iniziati i lavori in via Solferino che consentiranno, all’inizio del prossimo anno, la riapertura del collegamento tra la Valenza Vecchia e Corso Garibaldi e il centro. È stato montato il ponteggio che consentirà l’intervento al tetto dell’abitazione che costituisce un pericolo per la circolazione della strada, dove il traffico veicolare è interrotto ormai da diversi anni.

Il Sindaco Maurizio Oddone, pochi giorni dopo il suo insediamento aveva effettuato un sopralluogo sul posto per vedere quali fossero le criticità e valutare con i tecnici le modalità di intervento. «Abbiamo assegnato i lavori che, salvo neve, dovrebbero venire completati in una settimana lavorativa – dice Maurizio Oddone – l’immobile è privato ma il rischio di un crollo potrebbe coinvolgere la via che è pubblica o anche l’immobile del vicino. Di qui la decisione di un intervento diretto, per arrivare ad una risoluzione del problema in neanche 3 mesi, dopo che per 5 anni, e lo avevamo più volte sollecitato, non si era fatto praticamente nulla. Oltre alla messa in sicurezza, sarà possibile, finalmente, ai veicoli dei residenti percorrere una strada di collegamento con il centro città ed effettuarne la pulizia e la raccolta rifiuti nel modo migliore. Via Solferino è una via pubblica ed è assurdo che in una città come Valenza sia rimasta in queste condizioni per tanti anni. Scusate il ritardo».