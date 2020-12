L'area verde di via XX Settembre sarà intitolata a Norma Cossetto

CASALE - L'area verde-pedonale di via XX Settembre, attigua al Mercato Pavia, sarà intitolata a Norma Cossetto. Nella zona verrà collocato anche un monumento dedicato alle vittime delle foibe e realizzato dall'artista istriano Michele Privileggi.

Ad annunciarlo, a seguito della delibera di giunta, è il sindaco di Casale Federico Riboldi: «L’Italia si divise ormai più di ottant’anni fa. Ora è il tempo della pacificazione nazionale e di prevedere luoghi della memoria che coinvolgano le vittime di entrambe le parti. A Casale Monferrato la giunta comunale ha deliberato l'intitolazione di un parco norma a Cossetto, la studentessa istriana stuprata e uccisa a 22 anni dei partigiani comunisti di Tito, e di un monumento alle vittime delle foibe dell’artista istriano Privileggi. Riteniamo che questa sia un'iniziativa che unisca e non divida, come accaduto tristemente a Santa Marinella dove Anpi ha negato la tragica fine della giovane donna italiana (Nel comune alle porte di Roma in queste ore divampa la polemica per la presa di posizione, in merito all'intitolazione di una via alla studentessa: "non ci sono testimonianze di alcun genere su come e da chi fu assassinata Norma Cossetto, né se fu violentata e il suo corpo straziato"). Casale non è nuova a queste iniziative, nello scorso mandato la maggioranza di centrosinistra del Sindaco Palazzetti aveva intitolato una stele alle vittime e agli esuli dimostrando con questo la grande sensibilità bipartisan della comunità Monferrina».