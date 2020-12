Scuole e tangenziale nel futuro di Tortona

TORTONA - Il Documento Unico di Programmazione, che è tornato in approvazione nel consiglio comunale di lunedì scorso assieme al bilancio di previsione per la modifica del piano triennale dei lavori pubblici, non è sostanzialmente cambiato rispetto all’ultima versione già approvata dal consiglio a novembre, in occasione del riequilibrio di bilancio 2020.

I due punti principali riguardano l'impiego dei fondi derivati dal progetto per il Terzo Valico e dalla relativa complessa trattativa che ha coinvolto gli altri dieci Comuni della nostra provincia: dei quasi 4 milioni e 700mila euro ricevuti, la maggior parte verrà utilizzata per costituire parte del finanziamento necessario alla realizzazione della variante ovest della nuova tangenziale che collegherà la sp211 nei pressi del casello autostradale alla strada per Alessandria a Torre Garofoli. Un’opera che, una volta realizzata, modificherà sostanzialmente la viabilità della città, facilitando i collegamenti e snellendo il traffico, soprattutto dei mezzi pesanti, dell’area urbana con evidenti benefici non soltanto per le attività economiche legata alla logistica e ai trasporti, ma anche dal punto di vista ambientale. Il progetto oggi è stimato per un totale di 11 milioni in via estremamente prudenziale, e a concorrere al finanziamento totale saranno le economie che RFI ricaverà dallo stralcio del cavalcavia di strada Bosco, e le opere di urbanizzazione nei pressi della rotonda in strada Cabannoni.

Il milione e mezzo di euro circa rimanenti verranno utilizzati per la nuova scuola di formazione e istruzione superiore di logistica presso l’ex sede universitaria in via Bonavoglia, mentre sempre nell'ambito dell'edilizia scolastica sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per la scuola “Salvo d’Acquisto” di viale Kennedy. La ricostituzione del polo scolastico nel quartiere San Bernardino è uno degli obiettivi principali che si è data la giunta fin dal suo insediamento: nel 2021 sarà completata la progettazione e l'amministrazione confida che il progetto possa essere finanziato. Allo stesso modo per la scuola dell’infanzia “Sarina” in viale De Gasperi che da diversi anni attende di essere ripristinata la cifra stanziata è di due milioni di euro: anche in questo caso il comune sta completando la progettazione in attesa che l’opera possa venire finanziata.