Cronaca nera e 'downburst': ecco le notizie più lette del 2020

ALESSANDRIA - L'emergenza coronavirus ha chiaramente condizionato l'intera nostra esistenza nel corso dell'anno. E anche sul nostro sito, gran parte delle notizie più lette (qui un approfondimento) sono ovviamente attinenti alla pandemia.

Non per questo, però, cronaca nera e fatti d'attualità non hanno trovato spazio sul sito de "Il Piccolo", attirando la curiosità dei lettori: a colpire di più l'attenzione è stato così l'incidente in cui, il 27 aprile, perse la vita il 24enne felizzanese Elia De Luca, la cui Yaris si andò a schiantare contro un furgone fermo al centro della Sp10 per effettuare una svolta a sinistra.

Un altro scontro mortale, il 6 giugno, è la quarta news più seguita del drammatico - per tanti aspetti - 2020: quel giorno il 30enne alessandrino Alex Franco Villella, abitante al Cristo e figlio di un carabiniere in congedo, si schiantò con la moto contro un'auto sulla Provinciale 494, in direzione Valenza.

Alla posizione numero due della 'top ten', invece, l'omaggio che tanti amici e tanti clienti il 20 maggio hanno voluto fare a Gabriele Basoli, storico titolare della salumeria "Peccati di gola" di via Dante (Alessandria) sconfitto a soli 50 anni da un male incurabile. Così come, purtroppo, un malore ha tolto all'affetto dei suoi cari, il 19 marzo, il 51enne Salvatore Cappadonna, proprietario della panetteria "Voglia di Pane" di via Campi, al quartiere Cristo di Alessandria: ecco il terzo lancio più seguito.

Al quinto posto, poi, il terribile 'downburst' che la sera del primo giorno di agosto sconvolse la città, distruggendo decine e decine di tetti, piante e auto. Ma la 'nera' torna protagonista in posizione numero 6: era la mattinata del 30 marzo quando il 49enne Jacek Hebda, di origine polacca ma residente ad Alessandria e operaio della cooperativa Geat, si accasciava improvvisamente al suolo all'interno della Solvay, dove stava prestando la propria opera. Un dramma analogo a quello capitato al 53enne Massimo Benella, di Mandrogne, trovato il 28 agosto sotto la sua moto in strada Stortigliona dopo ore di ricerche: è la notizia che chiude le dieci più lette dell'anno sul sito de "Il Piccolo".

Non ne abbiamo però raccontate tre, quelle che occupano la settima, l'ottava e la nona piazza: iniziamo allora con l'infermiera aggredita - il 4 settembre - con un carrello di metallo da un uomo all'interno dell'Azienda ospedaliera 'Santi Antonio e Biagio' di Alessandria (settimo posto); al nono, troviamo al contrario le polemiche scoppiate il 20 ottobre per la frase con cui il Gup Paolo Bargero, pur condannando i coniugi Vincenti (autori della tragedia di Quargnento nella quale perirono tre vigili del fuoco) a quattro anni per lesioni dolose, crollo e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, definì "imprudente" il comportamento del caposquadra Giuliano Dodero.

E l'ottava news preferita dai lettori nell'arco degli ultimi dodici mesi? Un video divertente: quello di una ragazza che l'11 aprile, all'improvviso, si mette a ballare nel bel mezzo di piazza Garibaldi.