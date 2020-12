Due drammi "distanti" poche centinaia di metri: le notizie più lette dell'anno

CASALE - Su Casalenotizie vengono riportati gli articoli, tra quelli elaborati dalla redazione de Il Piccolo, più rilevanti per il territorio del Casalese: un'area decisamente vasta, dalla Valcerrina alla piana del Po fino alle colline... Vi risiedono decine di migliaia di abitanti.

Ma quali sono state le notizie che hanno avuto più "successo" in termini di clic durante l'anno che si conclude proprio oggi? Per rispondere a questa domanda abbozzando un'analisi abbiamo scelto di "togliere" tutte quelle legate alla pandemia (le abbiamo raccolte e analizzate qui) che, è inevitabile, è l'argomento dell'anno non solo sui siti del Gruppo Soged ma in tutto il mondo.

Quindi nell'elencare le dieci notizie più lette del 2020 su Casalenotizie abbiamo escluso, per quanto possibile, i morti da Covid, i provvedimenti legati al virus e tutto quello che vi è collegabile più direttamente.

L'argomento che interessa maggiormente (ma questo vale praticamente per tutti i network di informazione giornalistica) i nostri lettori è la cronaca nera, avvenimenti che, nelle nostre borgate, colpiscono forse ancora di più, magari perchè vale spesso il detto che in fondo "qui ci si conosce un po' tutti".

Un altro tema che "tira" è quello legato al maltempo. In un territorio che si ricorda della sua storica vocazione agricola un occhio al cielo lo si è sempre dato ma forse, dopo le storiche alluvioni degli ultimi decenni, sono ancora di più coloro che si interessano alle bizze di Giove Pluvio.

Venendo alla "classifica", sorprende per una tragica casualità che in un territorio così vasto i due articoli più letti siano relativi a due tragedie avvenute a pochissime centinaia di metri l'una dall'altra, sebbene tra loro non vi sia alcun altro tipo di collegamento se non quello geografico. Il 15 maggio Andrea Ganora ha deciso di togliersi la vita, a metà settembre invece ecco il dramma della famiglia Beccuti con il figlio Guglielmo che, all'indomani dell'omicidio del padre, ha confessato il suo crimine agli inquirenti.

Sabato 1 agosto è il maltempo a preoccupare l'opinione pubblica. Il Casalese è stato tra i territori più colpiti da un'autentica tempesta di pioggia e vento. Per arrivare alla quarta notizia più letta dell'anno non serve un passo indietro così grande. La morte del piccolo Diego, eroe stroncato dalla leucemia a soli 20 mesi, pochi giorni fa ha scosso - più che comprensibilmente - i monferrini e tutta la provincia.

Ancora eventi meteo alla quinta posizione. Ad aprile il forte vento ripreso da Salita Sant'Anna a Casale ha attirato l'attenzione di migliaia di utenti. A fine agosto tocca alla morte di Davide Aloia, affogato nel mare di Ceriale, a richiamare l'attenzione di tanti che, pur non vivesse più nel nostro territorio, di lui serbavano evidentemente un ricordo importante.

In settima posizione le aste deserte dei beni immobili della Provincia. Tra loro anche la Caserma dei Vigili del Fuoco di Casale.

Ancora cronaca nera alla posizione otto. L'incidente stradale sulla Casale-Valenza nel quale ha perso la vita il borghigiano Flavio Cancellier. La prima notizia "lieta" di questa top ten è anche l'unica ed è alla nona piazza. Il 23 novembre raccontavamo dei TheShow, segregati all'Hotel Candiani per girare materiale per i loro canali web.

Al decimo posto, che chiude quest'analisi, il suicidio di Marco Brotto e il suo tragico ultimo messaggio, affidato a due lettere, per genitori e amici.