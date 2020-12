Fine d'anno con black out: Francavilla è al buio

FRANCAVILLA BISIO — Il 2020 vuole fare sentire i suoi effetti fino all'ultimo minuto, almeno a Francavilla Bisio. Da circa tre ore infatti il paese è senza energia elettrica. Il black out è iniziato verso le 19 di questa sera, 31 dicembre. I tecnici di Enel Distribuzione sono al lavoro. «Devono sostituire un interruttore, c'è un sovraccarico sulla cabina in centro paese», ha spiegato ai propri concittadini il sindaco Lucio Bevilacqua. Pochi giorni fa c'era stato un altro black out.